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Каменев — об Олимпиаде: очень хочу попасть. Буду находиться под присмотром Фёдорова в ЦСКА

Каменев — об Олимпиаде: очень хочу попасть. Буду находиться под присмотром Фёдорова в ЦСКА
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Нападающий ЦСКА Владислав Каменев рассказал о желании сыграть на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Наш тренер – Сергей Викторович Фёдоров – в штабе олимпийской сборной. Для меня это хорошо. Думаю, что у меня появится шанс. В ЦСКА за мной будут пристально следить, буду находиться под присмотром.

Люди будут знать, чего от меня ожидать, а я знаю, что я могу и на что способен. Очень хочу попасть на Олимпийские игры. Для любого хоккеиста это одна из важнейших ступеней в карьере. Если ты попадаешь на Олимпиаду, то играешь на ней с лучшими спортсменами мира.

Я всегда был центральным нападающим, так мне намного лучше и удобнее. Понятное дело, что если сильно нужно, то можно хоть где сыграть. Мне нравится, что могу и в защите отрабатывать, и в атаку бегать», – сказал Каменев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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