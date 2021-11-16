«Не ставлю крест на карьере в НХЛ». Откровенное интервью с Каменевым

25-летний нападающий Владислав Каменев ещё недавно играл за СКА, но после очередного обмена стал форвардом другого армейского клуба. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» хоккеист ЦСКА рассказал о возвращении из Америки в Россию, работе с кумиром детства Сергеем Фёдоровым, перенесённых травмах и желании поехать на Олимпийские игры в Пекин.

«Обмены — часть хоккейной жизни. Для меня, считаю, всё складывается лучшим образом»

— Какие первые впечатления от работы с великим в прошлом игроком, а ныне главным тренером ЦСКА Сергеем Фёдоровым?

— Когда я переходил из СКА в ЦСКА, то знал, что он будет у нас тренером. В прошлом это действительно великий игрок, один из лучших российских хоккеистов. Он работает тренером первый год, конечно, нужно ко всему привыкнуть, до конца всё понять. Всё-таки тренер и хоккеист – это разные вещи.

— Зато в целом хоккейный опыт у него огромный.

— Да, какие-то вещи ему сейчас помогают, ведь он знает хоккей изнутри. Впечатления от работы с ним и в целом от команды только хорошие. Мне всё нравится.

— Как вас приняли в армейском клубе?

— Всё хорошо. Я до этого знал многих ребят. Некоторых знал по чемпионату мира, с кем-то просто был знаком. Парни с позитивным настроением приняли меня, я спокойно влился в коллектив. Рад, что всё так получилось.

— Тем более это не первый ваш обмен.

— Действительно, у меня уже было несколько переходов. В той же Америке меня меняли из одной команды в другую. Это часть хоккейной жизни, без этого никуда. Бывает, что обмены идут во вред игроку, но для меня, я считаю, всё складывается лучшим образом. Меня обменяли в очень сильную команду, которая постоянно играет в финале Кубка Гагарина и борется только за высшее место.

— Да и жить в Москве всегда приятно и удобно…

— Согласен (смеётся). Географический фактор тоже играет роль. До этого я жил в Питере, тоже очень хороший город, там мне очень нравилось.

«В СКА тебе могут просто не дать играть, не сказав, для чего и почему»

— С кем больше всего общаетесь в ЦСКА?

— Я давно знаю Андрея Светлакова, мы с ним вместе играли на молодёжном чемпионате мира. С Антоном Слепышевым мы вместе тренировались у Павла Маркидана (известный тренер по физической подготовке. – Прим. «Чемпионата»). Общаемся с Никитой Нестеровым, Мишей Григоренко, Пашей Карнауховым. В общем, со всеми. Повторюсь, никаких проблем с адаптацией не возникло.

— Приятно, когда со стороны партнёров такое отношение.

— Это придало мне больше уверенности, у ЦСКА действительно очень хороший коллектив.

— Владислав, в СКА и ЦСКА серьёзная конкуренция, по несколько человек на позицию. Где она чувствуется больше?

— Про СКА даже не знаю, как точно сказать. Не могу это назвать конкуренцией, потому что тебе могут просто не дать играть, не сказав, для чего и почему. Ты просто не попадаешь в состав и всё. В ЦСКА всё совсем иначе, не так много народу. Даже ребята говорят, что раньше была ротация, а сейчас уже давно такого нет. Игроков стало меньше, плюс много травм. Я не замечаю, чтобы было так, как в СКА, где тренируются две команды: сначала идёт первая группа, а потом – вторая, где столько же людей.

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Фото: cska-hockey.ru

«Помню, как трясся в карете скорой помощи три с половиной часа»

— Вы сказали про травмы. Как ваше самочувствие и здоровье?

— Я одним из первых переболел, ещё когда играл в Америке. Помните, когда остановили сезон?

— Конечно.

— Я поехал домой, всех распустили. Побыл в Москве, чтобы, не дай бог, ничего не привезти в семью. В итоге приезжаю домой и через два дня заболеваю. Температура и прочие симптомы. Позвонил в скорую, меня забрали в больницу. Это было в Орске, а в больницу везли в Оренбург. Помню, как трясся в карете скорой помощи три с половиной часа.

— Не самые приятные ощущения.

— Это точно. Две с половиной недели пролежал в больнице, чувствовал себя не лучшим образом.

— Прививку делали?

— Да, это всё есть.

— В НХЛ вас не обходили стороной серьёзные травмы…

— Сейчас всё отлично. Да, травмы тогда меня чуть подкосили. Много времени пропустил, мог больше играть, а в итоге по полгода лечился. Когда меня обменяли из «Нэшвилла» в «Колорадо», в первой же игре выхожу в составе «лавин» и ломаю руку. Очень обидно… А на следующий год были проблемы с плечом. Пришлось делать две операции за два года, потом проходить процесс восстановления. Наконец-то всё это позади.

«В КХЛ всё стало намного динамичнее. Считаю это только плюсом»

— Вы рады своему возвращению в Россию?

— Я не ставлю крест на своей карьере в НХЛ, в будущем всё равно хочу вернуться. Я молодой игрок, ещё есть время. Сейчас мои мысли с ЦСКА, мне хотелось играть. Доказываю сам себе, что могу выступать на хорошем уровне, получать больше времени на льду. Сейчас именно это и происходит, думаю, всё это пойдёт только в плюс.

— Возвращаясь к теме обменов. Помните, как права на вас меняли из Магнитогорска в Питер?

— Я, кстати, сперва даже не знал про эту сделку. Лежал в больнице, через месяц поехал тренироваться в Магнитку, потому что в Орске льда не было. В итоге у меня случился аппендицит. Мне его вырезали, я был на связи с руководством, мне помогали клубные врачи. Меня спрашивали, не хочу ли я вернуться в «Металлург»? На тот момент я ответил отрицательно, потому что у меня ещё был контракт с «Колорадо». Думал, что вернусь в США и буду играть в Денвере. Но из-за болезней и большого времени без тренировок я находился в плохой форме, начал её набирать только к концу лагеря. К этому времени меня уже обменяли из «Металлурга» в СКА, начали звонить оттуда и приглашать.

— На ваш взгляд, хоккей в КХЛ сильно изменился?

— Всё стало намного динамичнее. Я считаю это только плюсом, площадки теперь похожи на американские. Нужно идти в ногу со временем. В Северной Америке на хоккей ходят люди, наслаждаются зрелищем. НХЛ – лучшая лига мира. Конечно, нужно что-то приобретать оттуда.

«Очень хочу попасть на Олимпийские игры. Думаю, что у меня появится шанс»

— В КХЛ сейчас много молодых и способных хоккеистов.

— Да, лига сильно омолодилась. Много талантливых ребят, да и вообще по уровню хоккеисты сейчас стали сильнее.

— Впереди Олимпийские игры. Будете выгрызать себе путёвку в национальную сборную?

— Конечно! Наш тренер – Сергей Викторович Фёдоров – в штабе олимпийской сборной. Для меня это хорошо. Думаю, что у меня появится шанс. В ЦСКА за мной будут пристально следить, буду находиться под присмотром.

— Это положительный момент.

— Люди будут знать, чего от меня ожидать, а я знаю, что я могу и на что способен. Очень хочу попасть на Олимпийские игры. Для любого хоккеиста это одна из важнейших ступеней в карьере. Если ты попадаешь на Олимпиаду, то играешь на ней с лучшими спортсменами мира.

— Кстати, вам удобнее играть именно в центре атаки?

— Я всегда был центральным нападающим, так мне намного лучше и удобнее. Понятное дело, что если сильно нужно, то можно хоть где сыграть. Мне нравится, что могу и в защите отрабатывать, и в атаку бегать.

— Особенно когда перед глазами такой пример, как Фёдоров.

— Раньше, когда я жил в Магнитогорске, а Сергей Викторович там играл, я с удовольствием с трибун смотрел за его матчами. Такое не забывается, всё это как сейчас перед глазами. Фёдоров – настоящая легенда.