«Производственная травма». Кудашов — об отсутствии тренера Скопинцева на лавке «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (3:1).



«Игра получилась равной, но моментов мы создали больше и должны были забивать больше. Довольны самоотдачей игроков.



Линдберг будет добавлять. Но для первой игры — неплохо. Фёдоров не сыграл ни смены? Ход игры не позволял его выпустить, но мы планировали его вводить планомерно.



Педан начал кататься. На подходе. Не завтра, конечно, но уже скоро. Ерёменко и Кульбаков заболели. Почему на лавке не было тренера Скопинцева? Производственная травма. Он с нами, надеюсь, что скоро вернётся», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.