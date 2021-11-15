Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Р» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Производственная травма». Кудашов — об отсутствии тренера Скопинцева на лавке «Динамо»

«Производственная травма». Кудашов — об отсутствии тренера Скопинцева на лавке «Динамо»
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (3:1).

«Игра получилась равной, но моментов мы создали больше и должны были забивать больше. Довольны самоотдачей игроков.

Линдберг будет добавлять. Но для первой игры — неплохо. Фёдоров не сыграл ни смены? Ход игры не позволял его выпустить, но мы планировали его вводить планомерно.

Педан начал кататься. На подходе. Не завтра, конечно, но уже скоро. Ерёменко и Кульбаков заболели. Почему на лавке не было тренера Скопинцева? Производственная травма. Он с нами, надеюсь, что скоро вернётся», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021