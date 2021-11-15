«Производственная травма». Кудашов — об отсутствии тренера Скопинцева на лавке «Динамо»
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом» (3:1).
«Игра получилась равной, но моментов мы создали больше и должны были забивать больше. Довольны самоотдачей игроков.
Линдберг будет добавлять. Но для первой игры — неплохо. Фёдоров не сыграл ни смены? Ход игры не позволял его выпустить, но мы планировали его вводить планомерно.
Педан начал кататься. На подходе. Не завтра, конечно, но уже скоро. Ерёменко и Кульбаков заболели. Почему на лавке не было тренера Скопинцева? Производственная травма. Он с нами, надеюсь, что скоро вернётся», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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