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Рижское «Динамо» одержало победу над «Адмиралом»

Рижское «Динамо» одержало победу над «Адмиралом»
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Рижское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».

На пятой минуте первую шайбу в матче забросил нападающий хозяев Питер Тиивола, ему ассистировали Гунарс Скворцов и Джордон Сауторн. На 15-й минуте ответный гол забил форвард «Адмирала» Владислав Ушенин, голевую передачу сделал Вячеслав Ушенин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 35-й минуте рижане снова вышли вперёд благодаря усилиям канадского защитника Джордона Сауторна. Голевой пас на счету Эдгарса Кулды и Гунарса Скворцова. На 41-й минуте Тиивола оформил дубль, ассистенты — Ере Карьялайнен и Кристапс Зиле.

На 53-й минуте сократил отставание в счёте Евгений Грачёв, установив окончательный счёт.

КХЛ - регулярный чемпионат
15 ноября 2021, понедельник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
3 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Тиивола (Скворцов, Сауторн) – 04:01' (5x5)   1:1 Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав) – 14:46' (5x5)   2:1 Сауторн (Кулда, Скворцов) – 34:08' (5x5)   3:1 Тиивола (Карьялайнен) – 40:58' (5x5)   3:2 Грачёв (Лугин, Шулак) – 52:20' (5x5)
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