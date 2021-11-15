Рижское «Динамо» одержало победу над «Адмиралом»

Рижское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с владивостокским «Адмиралом» со счётом 3:2 (1:1, 1:0, 1:1). Встреча прошла в Риге на стадионе «Арена-Рига».
На пятой минуте первую шайбу в матче забросил нападающий хозяев Питер Тиивола, ему ассистировали Гунарс Скворцов и Джордон Сауторн. На 15-й минуте ответный гол забил форвард «Адмирала» Владислав Ушенин, голевую передачу сделал Вячеслав Ушенин.
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На 35-й минуте рижане снова вышли вперёд благодаря усилиям канадского защитника Джордона Сауторна. Голевой пас на счету Эдгарса Кулды и Гунарса Скворцова. На 41-й минуте Тиивола оформил дубль, ассистенты — Ере Карьялайнен и Кристапс Зиле.
На 53-й минуте сократил отставание в счёте Евгений Грачёв, установив окончательный счёт.
- 15 ноября 2021
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