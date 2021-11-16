Владислав Наместников набрал 10-е очко в сезоне НХЛ
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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Детройт Ред Уингз».
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче равный — 2:2. В составе «Детройта» отличились Дилан Ларкин и Майкл Расмус. Российский нападающий Владислав Наместников отметился результативной передачей. Таким образом, россиянин набрал 10-е очко в сезоне НХЛ. Он принял участие в 17 матчах, в которых забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи
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В составе «Коламбуса» забивали Бун Деннер и Адам Боквис.
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