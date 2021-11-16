Веренски назвал заброшенную шайбу в игре с «Детройтом» одной из самых странных в карьере

24-летний американский защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски, чей гол стал победным в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (5:3), поделился впечатлениями от заброшенной шайбы.
«Наверное, один из самых странных голов, которые я забивал», — приводит слова Веренски журналист Джефф Свобода в «Твиттере».
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Отметим, что перед моментом со взятием ворот клюшка Веренски лежала в центре площадки, уже спустя несколько секунд после того, как он её поднял, он отметился заброшенной шайбой.
Напомним, в этой игре в составе «Блю Джекетс» отличились Бун Дженнер, Адам Боквист, Егор Чинахов, Зак Веренски и Александр Тексье (пустые ворота). За «Детройт» забрасывали Дилан Ларкин, Майкл Расмуссен и Лукас Рэймонд.
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