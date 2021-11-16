Беттмэн: случай с Кайлом Бичем неприемлем. На НХЛ смотрят как на образец для подражания

Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн на церемонии включения игроков в Зал славы прокомментировал инцидент с сексуальным насилием в адрес экс-хоккеиста «Чикаго» Кайла Бича.
«То, что произошло с Кайлом Бичем 11 лет назад, неприемлемо. Кайл получил нашу благодарность за решение рассказать об этом. Мы скорбим о его боли и вместе смотрим в будущее. На нас смотрят как на образец для подражания в обществе, даже за пределами хоккея.
Это начинается с признания ошибок, которые были совершены, и обеспечения того, чтобы к ним относились с сочувствием, уважением и вовлечённостью. В отношении Кайла и всех остальных мы должны быть бдительными, чтоб обеспечить всем понимание того, что приемлемо, а что нет, чтобы наша игра была открыта для всех. Мы должны учиться на ошибках прошлого, чтобы быть лучше в будущем», — заявил Беттмэн.
- 16 ноября 2021
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