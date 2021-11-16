Грудинин — о дебюте за сборную в 17 лет: трудностей не возникло, наоборот, было интересно

17-летний защитник ЦСКА Владимир Грудинин поделился впечатлениями от дебюта за сборную России на Кубке Карьяла.
«Конечно, я был очень рад, что получил вызов в первую команду страны. Но была не только радость, но и чувство большой ответственности. Я знал, что у молодёжной сборной России будут сборы, а вот про национальную команду не думал. Благодарен, что мне доверили сыграть за страну и показать свои лучшие качества.
Матчи со взрослыми сборными Швеции и Чехии? В первых сменах, когда вышел на лёд, немножко вкатился, а потом уже приноровился к этой игре, темпу, мышлению. Особых трудностей не возникло, наоборот, было очень интересно играть.
Три матча за три дня? Я готов к таким физическим нагрузкам. К тому же тренеры и персонал ЦСКА помогают мне с этим справляться», — цитирует Грудинина официальный сайт столичного клуба.
- 16 ноября 2021
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