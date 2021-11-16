Семь хоккеистов отстранены от выступлений за сборную Украины

Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины (ФХУ) временно отстранил семерых членов национальной сборной от участия во всех соревнованиях. Как сообщается на официальном сайте ФХУ, причиной такого решения стали дисциплинарные нарушения — спортсмены покинули сборную накануне старта международного турнира Euro Hockey Challenge.
Под санкции ФХУ попали хоккеисты «Донбасса» Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук, а также представитель «Краматорска» Павел Таран.
В то же время ФХУ принял решение не наказывать игроков «Донбасса» и «Молодой гвардии», которые покинули ряды сборных U-18 и U-20.
«Дисциплинарный комитет учёл, что своё решение юные спортсмены могли принимать под давлением. Их возраст может считаться серьёзным смягчающим фактором», — говорится в заявлении Федерации.
Стоит отметить, что решение об отзыве из национальной сборной игроков лично принял почётный президент ХК „Донбасс“ Борис Колесников. Единственным отказавшимся покинуть ряды национальной команды стал Виталий Лялька — спустя несколько дней с ним был разорван контракт.
- 16 ноября 2021
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