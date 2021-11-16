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Семь хоккеистов отстранены от выступлений за сборную Украины

Семь хоккеистов отстранены от выступлений за сборную Украины
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Дисциплинарный комитет Федерации хоккея Украины (ФХУ) временно отстранил семерых членов национальной сборной от участия во всех соревнованиях. Как сообщается на официальном сайте ФХУ, причиной такого решения стали дисциплинарные нарушения — спортсмены покинули сборную накануне старта международного турнира Euro Hockey Challenge.

Под санкции ФХУ попали хоккеисты «Донбасса» Филипп Пангелов-Юлдашев, Виталий Андрейкив, Виктор Захаров, Александр Пересунько, Никита Буценко и Илья Коренчук, а также представитель «Краматорска» Павел Таран.

В то же время ФХУ принял решение не наказывать игроков «Донбасса» и «Молодой гвардии», которые покинули ряды сборных U-18 и U-20.

«Дисциплинарный комитет учёл, что своё решение юные спортсмены могли принимать под давлением. Их возраст может считаться серьёзным смягчающим фактором», — говорится в заявлении Федерации.

Стоит отметить, что решение об отзыве из национальной сборной игроков лично принял почётный президент ХК „Донбасс“ Борис Колесников. Единственным отказавшимся покинуть ряды национальной команды стал Виталий Лялька — спустя несколько дней с ним был разорван контракт.

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