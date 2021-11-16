А. Юдин: за слова о СКА Каменев должен ответить. Недальновидный поступок

Заслуженный мастер спорта, экс-защитник СКА и сборной России, серебряный призер чемпионата мира, ныне тренер Александр Юдин удивлен высказываниями бывшего игрока СКА, ныне форварда ЦСКА Владислава Каменева.
«Каменев поступает очень недальновидно, говоря так про ту систему, в которой играл. За такие слова игрок должен ответить. Оскорблять клуб, который ему многое сделал, нельзя. Думаю, в НХЛ у него были такие же проблемы. И дело даже не в уровне игры, а в том, командный ты игрок или нет. И в НХЛ такие не задерживаются, а если уезжают оттуда, то больше не возвращаются.
Я прекрасно знаком с системой СКА и очень сильно сомневаюсь, что там с Владом никто не разговаривал и никто ничего не объяснял. Да и менеджмент питерского клуба проделал определенную работу, чтобы обменять его в хорошую команду. А вот другие менеджеры теперь задумаются, иметь ли дело с Каменевым или нет, если он плохо говорит про команду, в которой выступал.
В хоккее есть понятие «кисляк». Каменев — «кисляк» в раздавелке, это негативно влияет на микроклимат в команде. Такие игроки в СКА не нужны", — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Торишным.
Ранее бывший форвард СКА в интервью «Чемпионату» заявил, что не попадал в состав СКА без объяснения причин.
- 16 ноября 2021
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