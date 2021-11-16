Квартальнов — о 500-й победе в КХЛ: интересная отметка, но важно, что мы победили

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал свою 500-ю победу в КХЛ и успешный результат своей команды в матче со «Спартаком» (1:0).



«Интересная, конечно, отметка, но важно, что мы победили.



Ребята молодцы. Не пропустить — это всегда хорошо. Тяжело было после перерыва. Многие моменты надо бы подтянуть. Есть моменты большинства, есть моменты реализации. Во втором периоде были неплохие моменты, которые было нужно реализовывать.



Как бы то ни было, соперник играл неплохо», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.



Единственную шайбу в игре забросил Никита Дыняк на 15-й минуте первого периода. Совершив сольный проход со своей половины поля, нападающий на замахе убрал защитника и вратаря, после чего отправил шайбу в сетку ворот.

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