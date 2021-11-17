Илья Сорокин пропустил четыре гола в первом периоде матча с «Флоридой»

В эти минуты в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимает «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости завершился первый период. Счёт в матче 4:0 в пользу хозяев. Заброшенными шайбами отличились Джонатан Юбердо, Райан Ломберг, Картер Вераге и Патрик Хёрнквист. Отметим, ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Илья Сорокин, который отразил 13 бросков и пропустил 4 гола.

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В нынешнем сезоне НХЛ Сорокин принял участие в 11 матчах, в которых пропустил 26 шайб. Также на его счету 3 сухих матчах.