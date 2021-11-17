Сидни Кросби набрал одно очко в трёх матчах сезона НХЛ при показателе полезности «-6»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей забивали Колин Миллер и Кайкл Окпосо. У хозяев отличился Джейк Гюнцель. Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби провёл на льду 18 минут 53 секунды, за которые отметился одной результативной передачей при игре в большинстве. При этом канадский форвард заработал показатель полезности "-2". Он находился на площадке при обоих голах «Баффало» в этом матче.

В нынешнем сезоне 34-летний нападающий принял участие в трёх матчах, в которых набрал 1 (0+1) очко при полезности "-6".