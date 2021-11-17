Драйзайтль повторил достижение Ганье 16-летней давности

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:2).



Таким образом, немец забил 17 голов в первых 15 матчах команды в сезоне. Это лучший снайперский старт в лиге на таком отрезке начиная с сезона-2005/2006, когда аналогичный результат показал Симон Ганье, игравший за «Филадельфию Флайерз». Итоговым результатом Ганье в тот сезон стали 47 голов в 72 матчах.



В истории «Эдмонтона» сильнее Драйзайтля стартовал лишь легендарный Уэйн Гретцки, который в 15 первых матчах сезона-1983/1984 забил 19 голов.



Напомним, Драйзайтль является лидером снайперской и бомбардирской гонок НХЛ текущего сезона. В первой он опережает капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на 5 голов, во второй – своего партнера Коннора Макдэвида на 4 очка.

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