Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Драйзайтль повторил достижение Ганье 16-летней давности

Драйзайтль повторил достижение Ганье 16-летней давности
Комментарии

Форвард «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:2).

Таким образом, немец забил 17 голов в первых 15 матчах команды в сезоне. Это лучший снайперский старт в лиге на таком отрезке начиная с сезона-2005/2006, когда аналогичный результат показал Симон Ганье, игравший за «Филадельфию Флайерз». Итоговым результатом Ганье в тот сезон стали 47 голов в 72 матчах.

В истории «Эдмонтона» сильнее Драйзайтля стартовал лишь легендарный Уэйн Гретцки, который в 15 первых матчах сезона-1983/1984 забил 19 голов.

Напомним, Драйзайтль является лидером снайперской и бомбардирской гонок НХЛ текущего сезона. В первой он опережает капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на 5 голов, во второй – своего партнера Коннора Макдэвида на 4 очка.

Новость по теме
Драйзайтль значительно упрочил отрыв от Овечкина в снайперской гонке сезона НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021