Победа над «Вашингтоном» стала для «Анахайма» 1000-й в НХЛ
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Анахайм Дакс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Анахайме на стадионе «Хонда-центр» и завершилась победой хозяев в овертайме — 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0).
Победный матч стал для «Анахайма» 10-м в сезоне и 1000-м в истории НХЛ. Стоит отметить, что после успешного матча с «Кэпиталз» «Дакс» возглавили турнирную таблицу Западной конференции.
Выступления в НХЛ «Анахайм» начал в сезоне-1993/1994. За это время лишь 14 команд сумели одержать более 1000 побед.
В сезоне-2002/2003 «Дакс» вышли в финал Кубка Стэнли, а четырьмя сезонами позже стали обладателями главного трофея в НХЛ. В последних трёх сезонах команде не удавалось выйти в плей-офф.
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