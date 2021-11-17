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Легендарный «Стейплс Центр» переименуют в Crypto.com Arena

Легендарный «Стейплс Центр» переименуют в Crypto.com Arena
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Легендарная арена «Стейплс Центр» c 25 декабря текущего года получит новое название. Как сообщается на официальном сайте комплекса, его новым названием станет Crypto.com Arena.

Многофункциональный комплекс является домашней ареной шести спортивных клубов, среди которых «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол), «Лос-Анджелес Клипперс» (баскетбол), «Лос-Анджелес Кингз» (хоккей) и «Лос-Анджелес Спаркс» (баскетбол).

Как сообщает в своём «твиттере» инсайдер и журналист Шэмс Чарания, переименование «Стейплс Центра» является на сегодняшний день самой крупной в США сделкой о правах на название места проведения публичных мероприятий.

«Стейплс Центр» занимает площадь 88 257,9 квадратных метров. Размеры арены составляют 28,7 м на 61,0 м. Высота арены — 45,7 м. Вместительность арены составляет 20 000 для концертов, 18 997 для баскетбольных матчей, 18 118 для хоккейных и футбольных матчей.

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