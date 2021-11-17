Глава ИИХФ заявил, что хоккей 3х3 может быть включён в программу Олимпиады-2030

Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф сообщил, что Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает предложение ИИХФ о включении хоккея в формате 3х3 в программу Олимпийских игр.



По его словам, новый турнир вряд ли появится на Олимпиаде уже в 2026 году. МОК и ИИХФ сейчас нацелены на его возможный дебют в 2030 году.



«Будет больше медалей для хоккея. Это неплохо. Мы верим в то, что это правильно. Считаю, что появление нового формата станет важным событием.



Молодёжь сейчас быстро переключает каналы. Они лучше посмотрят две часовые игры, нежели одну, которая длится 2,5 часа. По телевизору они следят сразу за четырьмя играми. Да, мы должны попытаться ввести новый формат.

Хоккей 3х3 уже в 2026 году в Италии? Вряд ли. 2030 год? Надеюсь на это», – цитирует Тардифа SportsNet.



Напомним, хоккей 3х3 уже дебютировал в официальных соревнованиях — на юношеской Олимпиаде 2020 года в Лозанне (Швейцария) турнир в данном формате проводился в тестовом режиме. В 2024 году он дебютирует в официальной программе соревнований.