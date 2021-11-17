Плющев: «Спартак» выступает неуверенно. Надо задавать вопросы тем, кто занимался селекцией

Заслуженный тренер России Владимир Плющев отреагировал на последние результаты «Спартака» в Континентальной хоккейной лиге.

«Вопросы о смене главного тренера «Спартака» надо задавать руководству. Сейчас команда выступает неуверенно. Думаю, можно было предвидеть такое развитие событий, потому что селекционная работа была исполнена не самым лучшим образом. Некоторые игроки просто не соответствуют желаниям болельщиков, руководства — показывают не тот хоккей, что всем бы хотелось бы. Надо задавать вопросы тем, кто занимался селекцией, чем они руководствовались: почему они пригласили тех, а не иных.

Не буду говорить по персоналиям, но знаю, что в «Спартаке» достаточно большие проблемы в обороне. То, что «Спартак» забивает полтора гола за три матча, говорит о том, что и атака находится в печальном состоянии и желает быть лучше», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.