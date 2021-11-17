Плющев: перенос дисквалификации игрока «Куньлуня»? Уважающая себя лига не меняет решений

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал перенос дисквалификации нападающего «Куньлуня» Брэндона Ипа.

«Любая уважающая себя лига никогда не бьёт назад ни по каким вопросам и не меняет своих решений. Что значит перенесли дисквалификацию? Если ты принимаешь какое-то решение, то его надо исполнять. Когда лига живёт по каким-то непонятным понятиям: кто-то позвонил, кто-то попросил — это ненормально. Надо соблюдать свои же собственные положения и правила. Почему в КХЛ действуют избранно? Завтра будет такая же ситуация с любым дисквалифицированным игроком другого клуба — руководители того клуба будут иметь полное моральное право просить перенести дисквалификацию, например, после плей-офф, потому что игрок нужен команде в решающих матчах. Не знаю лиги, которая может взять и по щелчку пальцев что-то отменить или перенести. Надо же хоть как-то уважать себя и игру, которую вы представляете.

Чиновники ИИХФ сказали, что на сегодняшний день уровень китайского хоккея недостаточно силён и представителен. Если на Олимпийских играх будут сильнейшие игроки НХЛ, а значит, и мира, то это будет выглядеть неубедительно. Искусственно затаскивать кого-то за уши нет никакого смысла», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.