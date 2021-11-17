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Плющев: перенос дисквалификации игрока «Куньлуня»? Уважающая себя лига не меняет решений

Плющев: перенос дисквалификации игрока «Куньлуня»? Уважающая себя лига не меняет решений
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал перенос дисквалификации нападающего «Куньлуня» Брэндона Ипа.

«Любая уважающая себя лига никогда не бьёт назад ни по каким вопросам и не меняет своих решений. Что значит перенесли дисквалификацию? Если ты принимаешь какое-то решение, то его надо исполнять. Когда лига живёт по каким-то непонятным понятиям: кто-то позвонил, кто-то попросил — это ненормально. Надо соблюдать свои же собственные положения и правила. Почему в КХЛ действуют избранно? Завтра будет такая же ситуация с любым дисквалифицированным игроком другого клуба — руководители того клуба будут иметь полное моральное право просить перенести дисквалификацию, например, после плей-офф, потому что игрок нужен команде в решающих матчах. Не знаю лиги, которая может взять и по щелчку пальцев что-то отменить или перенести. Надо же хоть как-то уважать себя и игру, которую вы представляете.

Чиновники ИИХФ сказали, что на сегодняшний день уровень китайского хоккея недостаточно силён и представителен. Если на Олимпийских играх будут сильнейшие игроки НХЛ, а значит, и мира, то это будет выглядеть неубедительно. Искусственно затаскивать кого-то за уши нет никакого смысла», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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