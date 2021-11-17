Вадим Шипачёв стал лучшим снайпером в истории московского «Динамо» в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв стал лучшим снайпером в истории клуба в Континентальной хоккейной лиге.
Во встрече регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА Вадим забросил 78-ю шайбу за «Динамо» и стал единоличным лидером команды по этому показателю. По 77 шайб за «Динамо» у форварда Дмитрия Яшкина, выступающего сейчас в «Аризоне», и Даниила Тарасова, который в текущем сезоне играет за казанский «Ак Барс».
На данный момент счёт в матче между ЦСКА и «Динамо» равный — 1:1. Счёт открыл игрок армейцев Семён Панкратов с передач Андрея Светлакова и Никиты Нестерова на 19-й минуте. На 36-й минуте сравнял счёт Вадим Шипачёв в ситуации 4x4. Ему ассистировали Андрей Миронов и Станислав Галиев.
Матч начался в 19:00 мск и проходит в Москве на «ЦСКА-Арене».
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