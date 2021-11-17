Форвард «Локомотива» Полунин оформил первый хет-трик в карьере. Он забросил три шайбы СКА
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Нападающий ярославского «Локомотива» Александр Полунин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со СКА.
Полунин забрасывал шайбы на 5-й, 22-й и 45-й минуте встречи с московским клубом. Причём все 3 шайбы он забросил в равных составах.
Отметим, что это первый хет-трик в карьере Александра Полунина.
На данный момент счёт в матче между СКА и «Локомотивом» 3:1 в пользу ярославцев. У СКА отличился Антон Бурдасов на 46-й минуте игры.
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