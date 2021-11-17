Никитин: я сам защитник, поэтому не знаю, почему Полунин так вдохновенно сыграл со СКА

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (3:1). Нападающий ярославского клуба Александр Полунин оформил первый в карьере хет-трик.

«Провели целостный матч. Даже на пропущенный гол правильно среагировали. Смогли нейтрализовать соперника и в то же время сами достаточно уверенно сыграли в атаке. Сегодня игра однозначно лучше, чем в Минске. В Минске была на волнах, мы так удачно заскочили. Сегодня же сыграли целостно.

Честно говоря, я сам защитник, поэтому не знаю, как объяснить вдохновенную игру Полунина. Саня просто реализовал моменты, которые партнёры создали, там вся тройка хорошо сыграла. Может, энергетика всей команды передалась. В паузе всё просто — отдохнули головой и работали функционально.

Прав ли Елесин в эпизоде с Комаровым? Как сказать, я не видел качества силового приёма Лео. То, что ребята заступаются за товарищей, это здорово, главное делать это грамотно. А так Саня молодчик, конечно», — сказал Никитин в послематчевом интервью.