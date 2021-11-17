Шипачёв: мне всё равно, какие слухи. Мы выиграли, и я кайфую

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв ответил на вопросы про свой очередной рекорд результативности, а также поделился мнением о трансферных слухах вокруг команды.
«Мой рекорд по голам в КХЛ? Очень приятно, рад этому, но больше рад, что мы выиграли. Сегодняшняя победа дала нам выходной. Этому я очень рад!
Галий – мастер паса с неудобной руки, я хорошо попал. Линди или Рашевский забросили. Но мы не должны были пропускать в конце. Там ещё проиграть могли — сейчас бы сидели и плакали. А дальше мы не должны были пропускать второй гол, это была наша ошибка. Промах Станислава по пустым воротам? Там секунда оставалась. Ему кричали – бросай. Он бросил — не попал.
Слухи вокруг меня? У меня нормально всё, выиграли, и я кайфую. А какие там слухи есть, мне всё равно, без разницы», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 17 ноября 2021
-
23:51
-
23:34
-
23:25
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:18
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:59
-
21:49
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:22
-
21:11
-
20:56
-
20:30
-
20:15
-
20:13
-
19:35
-
19:23
-
19:16
-
19:02
-
18:49
-
18:24