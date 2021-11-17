Шипачёв: мне всё равно, какие слухи. Мы выиграли, и я кайфую

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв ответил на вопросы про свой очередной рекорд результативности, а также поделился мнением о трансферных слухах вокруг команды.

«Мой рекорд по голам в КХЛ? Очень приятно, рад этому, но больше рад, что мы выиграли. Сегодняшняя победа дала нам выходной. Этому я очень рад!

Галий – мастер паса с неудобной руки, я хорошо попал. Линди или Рашевский забросили. Но мы не должны были пропускать в конце. Там ещё проиграть могли — сейчас бы сидели и плакали. А дальше мы не должны были пропускать второй гол, это была наша ошибка. Промах Станислава по пустым воротам? Там секунда оставалась. Ему кричали – бросай. Он бросил — не попал.

Слухи вокруг меня? У меня нормально всё, выиграли, и я кайфую. А какие там слухи есть, мне всё равно, без разницы», — передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.