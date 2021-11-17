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«Динамо» победило в московском дерби, обыграв ЦСКА по буллитам

«Динамо» победило в московском дерби, обыграв ЦСКА по буллитам
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 3:1 Б) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

КХЛ - регулярный чемпионат
17 ноября 2021, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 3
Б
Динамо М
Москва
1:0 Панкратов (Светлаков, Нестеров) – 18:15' (5x5)   1:1 Шипачёв (Миронов, Галиев) – 35:42' (4x4)   1:2 Рашевский (Линдберг, О'Делл) – 54:13' (5x5)   2:2 Окулов (Каменев, Слепышев) – 57:57' (5x5)   2:3 О'Делл – 65:00' (ПБ)

Московское «Динамо» 20 ноября откроет домашнюю серию матчем с «Салаватом Юлаевым», 19 ноября ЦСКА отправится на выезд в Минск, где сыграет с местным «Динамо».

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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