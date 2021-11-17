«Динамо» победило в московском дерби, обыграв ЦСКА по буллитам

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло ЦСКА. Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 Б (0:1, 1:0, 1:1, 3:1 Б) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

Московское «Динамо» 20 ноября откроет домашнюю серию матчем с «Салаватом Юлаевым», 19 ноября ЦСКА отправится на выезд в Минск, где сыграет с местным «Динамо».