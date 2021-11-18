Вадим Шипачёв – четвёртый хоккеист в истории КХЛ, забросивший 250 шайб
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34-летний российский форвард московского «Динамо» Вадим Шипачёв, ставший лучшим снайпером в истории бело-голубых в игре регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (3:2 Б), отметился ещё одним важным статистическим достижением.
Шипачёв – четвёртый хоккеист в истории КХЛ, которому удалось покорить отметку в 250 заброшенных шайб. Ранее это удавалось Сергею Мозякину (419), Найджелу Доусу (293) и Данису Зарипову (289).
В текущем сезоне Шипачёв принял участие в 29 матчах за «Динамо», в которых отметился 41-м (15+29) результативным действием при показателе полезности «0». Он является лучшим бомбардиром нынешнего розыгрыша КХЛ, опережая ближайшего преследователя в лице защитника «Трактора» Ника Бэйлена на 10 очков.
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