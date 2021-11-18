Салливан: восстановление Малкина — очень утомительный процесс

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о ходе восстановления российского нападающего Евгения Малкина. 4 июня россиянин перенёс операцию на правом колене и до сих пор не провёл ни одного матча в этом сезоне НХЛ.
«Его состояние в процессе реабилитации очень обнадеживает. Нам радостно говорить, что все идет по плану. На днях у меня была возможность увидеть Джино на льду, и мне понравилось, что он выглядел так уверенно и солидно после долгого отсутствия.
Наши врачи составили дня него расписание восстановительных мероприятий, и лишь некоторые из них — это занятия на льду. Сейчас мы дали ему небольшой отдых, потому что он действительно много работал в последнее время. Его восстановление — очень утомительный процесс. Но он выглядит очень-очень хорошо на данный момент», — цититирует Салливана российская версия официального сайта НХЛ.
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