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Тренер «Флориды» — о состоянии Баркова после приёма Мейфилда: могло быть и хуже

Тренер «Флориды» — о состоянии Баркова после приёма Мейфилда: могло быть и хуже
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Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал состояние здоровья лидера своей команды финского форварда Александра Баркова.

Напомним, Александр Барков не смог завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:1). На старте второй четверти, когда команда 26-летнего финна уже вела со счётом 4:0, защитник соперника Скотт Мейфилд жёстко встретил Баркова и травмировал ему колено.

«Могло быть и хуже. Мы с этим справимся. Операции не будет. Будем оценивать дальше», — цитирует Брюнетта официальный сайт НХЛ в русской версии.

В текущем сезоне Барков провёл за «Пантерз» 15 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами.

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