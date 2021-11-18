Тренер «Флориды» — о состоянии Баркова после приёма Мейфилда: могло быть и хуже
Поделиться
Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз» Эндрю Брюнетт прокомментировал состояние здоровья лидера своей команды финского форварда Александра Баркова.
Напомним, Александр Барков не смог завершить матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:1). На старте второй четверти, когда команда 26-летнего финна уже вела со счётом 4:0, защитник соперника Скотт Мейфилд жёстко встретил Баркова и травмировал ему колено.
«Могло быть и хуже. Мы с этим справимся. Операции не будет. Будем оценивать дальше», — цитирует Брюнетта официальный сайт НХЛ в русской версии.
В текущем сезоне Барков провёл за «Пантерз» 15 матчей, в которых отметился девятью заброшенными шайбами и восемью результативными передачами.
Комментарии
- 18 ноября 2021
-
07:55
-
07:40
-
07:22
-
07:08
-
06:53
-
06:42
-
06:34
-
06:26
-
05:44
-
04:47
-
04:13
-
03:53
-
03:22
- 17 ноября 2021
-
23:51
-
23:34
-
23:25
-
23:22
-
23:22
-
23:11
-
23:06
-
23:04
-
23:01
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:50
-
22:45
-
22:18
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:59
-
21:49
-
21:47
-
21:41
Партнерский контент