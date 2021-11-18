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Овечкин упустил возможность открыть счёт на 1-й минуте матча с «Лос-Анджелесом»

Овечкин упустил возможность открыть счёт на 1-й минуте матча с «Лос-Анджелесом»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимает «Вашингтон Кэпиталз» (0:0, завершён первый период).

Нападающий столичных Александр Овечкин мог отличиться на 1-й же минуте матча. После изящного броска шайба так и не заползла в ворота голкипера хозяев Джонатан Куика. На добивание подъехал Евгений Кузнецов, но Куик успел накрыть шайбу на самой линии ворот.

В прошлом матче с «Анахайм Дакс» (2:3, ОТ) форвард завершил игру с показателем полезности «-2». Овечкин не отметился в поединке ни одним результативным действием, при этом присутствовал на льду во время двух заброшенных шайб соперника. Предыдущим «антирекордом» россиянина в текущем сезоне был коэффициент полезности «-1», с которым он завершил два матча.

На момент написания новости в нынешнем сезоне на счету капитана столичной команды 26 (12+14) очков в 17 матчах при показателе полезности «+12».

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