Илья Самсонов, совершивший 34 сейва, признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелесом» (2:0). Российский вратарь совершил 34 сейва и оформил шатаут.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Самсонов совершил яркую серию спасений в концовке второго периода. Сначала голкипер отразил бросок защитника «Кингз» Мэтта Роя, а затем практически сразу справился с двумя добиваниями от нападающего Тревора Мура, растянувшись на линии ворот.

Напомним, в матче с «Лос-Анджелесом» в составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметился нападающий Гарнет Хэтэуэй. Он сделал это на 57-й и на 59-й минутах, ему дважды ассистировал Джон Карлсон. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков результативности.