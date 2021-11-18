Илья Самсонов, совершивший 34 сейва, признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелесом» (2:0). Российский вратарь совершил 34 сейва и оформил шатаут.
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Самсонов совершил яркую серию спасений в концовке второго периода. Сначала голкипер отразил бросок защитника «Кингз» Мэтта Роя, а затем практически сразу справился с двумя добиваниями от нападающего Тревора Мура, растянувшись на линии ворот.
Напомним, в матче с «Лос-Анджелесом» в составе «Вашингтона» заброшенными шайбами отметился нападающий Гарнет Хэтэуэй. Он сделал это на 57-й и на 59-й минутах, ему дважды ассистировал Джон Карлсон. Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин не набрал очков результативности.
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