«Старт сезона у меня не задался». Самсонов — о шат-ауте в матче с «Лос-Анджелесом»

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов высказался по итогам матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелесом» (2:0).

«Для меня это была очень важная игра. Старт сезона у меня не задался. Верю, что по ходу сезона буду играть ещё лучше», — приводит слова Самсонова журналистка The Athletic Саманта Пелл в «Твиттере».

Напомним, российский вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов оформил второй шат-аут в сезоне во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелесом» (2:0). Илья отразил все 34 броска в створ своих ворот. Шат-аут в матче с «Кингз» стал для Самсонова пятым за карьеру в НХЛ.

«Вашингтон» в следующей игре регулярного чемпионата НХЛ встретится в гостях с «Сан-Хосе». Встреча пройдёт 21 ноября.