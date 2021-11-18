Вратарь Артём Загидулин продолжит карьеру в финском клубе «Лукко»

Как стало известно «Чемпионату», бывший голкипер «Металлурга» Артём Загидулин продолжит карьеру в финском клубе «Лукко».

Напомним, ранее магнитогорский клуб и Загидулин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Последний матч за «Металлург» Загидулин провёл 6 ноября с «Северсталью» (2:5). Артём пропустил 3 шайбы и был заменён на 15-й минуте первого периода. Вторую игру в сезоне Загидулин сыграл ранее, 19 октября, с рижским «Динамо» (5:4 Б). Загидулин пропустил 4 шайбы и провёл на льду весь матч.

Загидулин перешел в «Калгари» в 2019 году, подписав однолетний контракт новичка. Сезон-2019/2020 он провёл в фарм-клубе «Калгари» – «Стоктон Хит», отыграв в американской хоккейной лиге (АХЛ) 30 матчей. В 2021 году Загидулин вернулся в «Металлург».