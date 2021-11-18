Крайдер: Панарин и Зибанеджад создают в «Рейнджерс» обучающую среду

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер высказался о роли форвардов Артемия Панарина и Мики Зибанеджада в команде.
«Лично для меня, да и для всех остальных ребят огромное удовольствие не только наблюдать за ними, но и учиться у них вещам, на которые сам бы, возможно, никогда не решился.
То, что у Мики или Хлебушка получается легко и непринуждённо, другие вынуждены тренировать долгое время. Однако с их помощью это не только сложно, но и интересно. Они рассказывают, показывают – и ты имеешь возможность разнообразить свою игру, становиться лучше.
Мика и Артемий создают в команде прекрасную обучающую среду, которая позволяет расти не только молодёжи, но и хоккеистам постарше, вроде меня», – приводит слова Крайдера русская версия официального сайта НХЛ.
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