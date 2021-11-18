Бывший тренер АХЛ Донателли обвиняется в 4 пунктах по делу о сексуальном насилии

Бывший тренер АХЛ Кларк Донателли обвиняется судом Род-Айленда в четырёх пунктах по делу о сексуальном насилии. 55-летний Донателли был привлечён к суду 10 ноября, но не признал себя виновным.
Эрин Скальде, бывшая жена экс-тренера фарм-клуба «Питтсбург Пингвинз» Джаррода Скальде, утверждает, что в 2018 году подверглась сексуальному насилию со стороны главного тренера команды из АХЛ Джона «Кларка» Донателли. В деле утверждается, что преступление произошло 11 ноября 2018 года, когда команда находилась на выезде в Провиденсе. Женщина утверждает, что в клубе не только не занимались расследованием данного дела, но и обвинили её во лжи.
Напомним, бывший тренер сборной России Игорь Захаркин стал исполняющим обязанности главного тренера немецкого «Крефельда» после отставки Кларка Донателли. Его освободили от должности 23 сентября 2021 года.
- 18 ноября 2021
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