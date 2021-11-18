«Металлург» подписал контракт с защитником Григорьевым до конца сезона

Магнитогорский «Металлург» заключил полноценный контракт с защитником Михаилом Григорьевым. Соглашение рассчитано до конца сезона 2021/22. Хоккеист будет выступать под 5-м номером. 12 ноября с хоккеистом было заключено пробное соглашение, по итогам которого Григорьева подписали на постоянной основе.
Публикация доступна в официальном «твиттере» «Металлурга».
Ранее 30-летний защитник выступал за различные клубы Континентальной хоккейной лиги: «Салават Юлаев» (2009-2012), «Барыс» (2012-2013), «Торпедо» (2013-2015, 2017-2018), «Локомотив» (2015-2016), «Адмирал» (2016), «Авангард» (2016-2017), «Спартак» (2018-2019). Последней командой Григорьева было московское «Динамо», за которое он выступал с 2019 года.
В сезоне-2020/2021 он провёл 18 матчей в регулярном чемпионате, в которых он набрал 4 (1+3) очка при показателе полезности «0». В плей-офф он сыграл три игры, не набрав результативных баллов.
- 18 ноября 2021
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