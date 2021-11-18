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«Автомобилист» продлил контракт с Севостьяновым и отдал его в аренду в «Нефтехимик»

«Автомобилист» продлил контракт с Севостьяновым и отдал его в аренду в «Нефтехимик»
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«Автомобилист» подписал новый двусторонний контракт с защитником Александром Севостьяновым до апреля 2023 года и отдал его в аренду в нижнекамский «Нефтехимик».

Как сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба, хоккеист будет выступать за «Нефтехимик» до конца нынешнего сезона. По окончании срока аренды Александр вернётся в «Автомобилист».

В текущем сезоне 23-летний игрок провёл 19 игр в ВХЛ в составе «Горняка-УГМК», в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+6». По итогам сентября Севостьянов был признан лучшим защитником Высшей лиги.

Также на его счету в нынешнем сезоне 3 матча в КХЛ за «Автомобилист». В «Нефтехимике» Севостьянов будет работать под руководством Олега Леонтьева, при котором ранее на протяжении трёх сезонов выступал в фарм-клубе «Автомобилиста».

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