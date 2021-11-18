«Автомобилист» продлил контракт с Севостьяновым и отдал его в аренду в «Нефтехимик»

«Автомобилист» подписал новый двусторонний контракт с защитником Александром Севостьяновым до апреля 2023 года и отдал его в аренду в нижнекамский «Нефтехимик».
Как сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба, хоккеист будет выступать за «Нефтехимик» до конца нынешнего сезона. По окончании срока аренды Александр вернётся в «Автомобилист».
В текущем сезоне 23-летний игрок провёл 19 игр в ВХЛ в составе «Горняка-УГМК», в которых набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+6». По итогам сентября Севостьянов был признан лучшим защитником Высшей лиги.
Также на его счету в нынешнем сезоне 3 матча в КХЛ за «Автомобилист». В «Нефтехимике» Севостьянов будет работать под руководством Олега Леонтьева, при котором ранее на протяжении трёх сезонов выступал в фарм-клубе «Автомобилиста».
- 18 ноября 2021
-
18:35
-
18:13
-
17:49
-
17:33
-
17:19
-
17:06
-
16:45
-
16:32
-
16:19
-
15:49
-
15:10
-
14:48
-
14:24
-
14:03
-
13:13
-
13:04
-
12:35
-
12:33
-
12:15
-
11:45
-
11:22
-
11:14
-
10:59
-
10:24
-
09:56
-
09:41
-
09:27
-
09:12
-
09:01
-
09:00
-
08:51
-
08:37
-
08:21
-
07:55
-
07:40