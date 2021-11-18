ФХР представила летопись побед и достижений в честь 75-летия российского хоккея
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Федерация хоккея России представила летопись побед и достижений в истории российского хоккея.
«В этом году наш хоккей празднует 75-летний юбилей.
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Его история представляет собой летопись побед и достижений, о которых можно рассказывать бесконечно. Мы отобрали лишь несколько знаковых событий на этом пути.
Видео доступно в инстаграм-аккаунте ФХР.
Как хоккей с шайбой пришёл в Россию и начал набирать популярность, когда нашу команду ждали первые международные успехи, как «Красная машина» набирала ход и завоёвывала лёд и сердца по всему миру", — сообщается в заявлении в официальном инстаграм-аккаунте ФХР.
Летопись доступна для просмотра на сайте, который был подготовлен специально к 75-летию российского хоккея.
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