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«Витязь» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Салават Юлаев» в гостевой встрече переиграл «Витязь»

«Салават Юлаев» в гостевой встрече переиграл «Витязь»
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Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Встреча прошла в Подольске на стадионе «Витязь».

Счёт на 18-й минуте в большинстве открыл нападающий Николай Кулёмин. На 31-й минуте ответную шайбу забросил форвард «Витязя» Миро Аалтонен с передачи Валттери Кемиляйнена.

На 36-й минуте гостей снова вывел вперёд капитан Григорий Панин, ему ассистировали Владислав Картаев и Джефф Плэтт. На 48-й минуте защитник Динар Хафизуллин отправил третью шайбу в ворота «Витязя», голевой пас на счету Маркуса Гранлунда.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 51-й минуте в большинстве четвёртый гол «Салавата» забил форвард Теэму Хартикайнен, результативные баллы также набрали Филип Ларсен и Гранлунд. На 54-й минуте «Витязь» отличился во второй раз, автором заброшенной шайбы стал Ильдар Шиксатдаров. Голевой пас сделал Ярослав Бусыгин.

КХЛ - регулярный чемпионат
18 ноября 2021, четверг. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кулёмин – 17:35' (5x4)   1:1 Аалтонен (Кемиляйнен) – 30:22' (5x5)   1:2 Панин (Картаев, Плэтт) – 35:56' (5x5)   1:3 Хафизуллин (Гранлунд) – 47:38' (5x5)   1:4 Хартикайнен (Ларсен, Гранлунд) – 50:48' (5x4)   2:4 Шиксатдаров (Бусыгин) – 52:47' (5x5)
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