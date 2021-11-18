«Салават Юлаев» в гостевой встрече переиграл «Витязь»

Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с подмосковным «Витязем» со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Встреча прошла в Подольске на стадионе «Витязь».
Счёт на 18-й минуте в большинстве открыл нападающий Николай Кулёмин. На 31-й минуте ответную шайбу забросил форвард «Витязя» Миро Аалтонен с передачи Валттери Кемиляйнена.
На 36-й минуте гостей снова вывел вперёд капитан Григорий Панин, ему ассистировали Владислав Картаев и Джефф Плэтт. На 48-й минуте защитник Динар Хафизуллин отправил третью шайбу в ворота «Витязя», голевой пас на счету Маркуса Гранлунда.
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На 51-й минуте в большинстве четвёртый гол «Салавата» забил форвард Теэму Хартикайнен, результативные баллы также набрали Филип Ларсен и Гранлунд. На 54-й минуте «Витязь» отличился во второй раз, автором заброшенной шайбы стал Ильдар Шиксатдаров. Голевой пас сделал Ярослав Бусыгин.
- 18 ноября 2021
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