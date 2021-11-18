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«Айлендерс» провели первую тренировку на новой арене клуба

«Айлендерс» провели первую тренировку на новой арене клуба
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Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» провели первую тренировку на новом стадионе — UBS Arena, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

Вместимость новой арены «островитян» составляет 17 тысяч зрителей. Старый стадион — «Нассау Колизеум» являлся домашним для «Айлендерс» с 1972 по 2015-й, а также с 2018 по 2021 годы.

Видео можно посмотреть в твиттер-аккаунте «Нью-Йорк Айлендерс».

Свой первый матч на новой арене клуб проведёт в воскресенье, 21 ноября. Соперником «Айлендерс» станут «Калгари Флеймз». Матч начнётся в 3:00 по московскому времени.

«Островитяне» занимают в настоящий момент 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, после 13 матчей набрав 12 очков. Напомним, в прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Айлендерс» дошли до полуфинала, уступив в нём будущему обладателю трофея — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3-4).

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