Российский защитник «Вегаса» Мироманов вызван в основу накануне встречи с «Детройтом»

24-летний российский защитник «Вегас Голден Найтс» Даниил Мироманов переведён в основной состав клуба накануне матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщает пресс-служба клуба в «Твиттере».



23 октября россиянин дебютировал в Национальной хоккейной лиге в матче с «Айлендерс» (0:2). Всего россиянин сыграл в трёх матчах, сделав одну голевую передачу при показателе полезности «+1», после чего регулярно перемещается из основного состава в фарм-клуб.



Выступая за «Хендерсон Силвер Найтс» в АХЛ, Мироманов провёл 10 матчей и набрал 7 (2+5) очков при показателе полезности «+3».



Встреча «Вегас» — «Детройт» пройдёт сегодня, 19 ноября, в ночь на пятницу в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Начало – 6:00 мск.

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