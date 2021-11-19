В «Айлендерс» решили, кто первым выйдет на лёд новой арены игрой «Камень, ножницы, бумага»

Хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» решили необычным способом, кто первым выйдет на лёд на тренировку на новой арене клуба – «Ю-Би-Эс-Арена» игрой в «Камень, ножницы, бумага». Об этом сообщает пресс-служба «островитян» в «Твиттере».

Таким образом, исторического выхода на лёд удостоился 21-летний американский форвард «Айлендерс» Оливер Вальстрём.

Напомним, в первом матче регулярного чемпионата НХЛ на новой «Ю-Би-Эс-Арена» хоккеисты «Айлендерс» примут «Калгари Флэймз». Встреча пройдёт в ночь на воскресенье, 21 ноября. Начало – 3:00 мск.

Ранее хоккеистам «островитян» пришлось провести 13-матчевую выездную серию со старта регулярного чемпионата НХЛ сезона-2021/2022 из-за неготовности новой арены к принятию матчей. В ходе этой внушительной серии подопечные Барри Тротца одержали лишь 5 побед.