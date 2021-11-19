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«Сент-Луис» поразил ворота «Сан-Хосе» после красивейшей комбинации в неравных составах

«Сент-Луис» поразил ворота «Сан-Хосе» после красивейшей комбинации в неравных составах
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Завершён 1-й период, в счёте ведут хозяева – 1:0.

В середине стартового игрового отрезка открыть счёт в матче удалось хоккеистам «Сент-Луиса» — в результате красивейшей комбинации в большинстве в формате «5 на 4» заброшенную шайбу на свой счёт записал Брэндон Саад, а ассистировали ему Райан О’Райлли и Дэвид Перрон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».

Для 29-летнего американца Саада эта заброшенная шайба стала 5-й в текущем сезоне при одной результативной передаче в 12 матчах. Всего на его счету в НХЛ 377 (189+188) набранных очков в 644 встречах.

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