«Сент-Луис» поразил ворота «Сан-Хосе» после красивейшей комбинации в неравных составах

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» в эти минуты проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сент-Луис Блюз» принимает «Сан-Хосе Шаркс». Завершён 1-й период, в счёте ведут хозяева – 1:0.
В середине стартового игрового отрезка открыть счёт в матче удалось хоккеистам «Сент-Луиса» — в результате красивейшей комбинации в большинстве в формате «5 на 4» заброшенную шайбу на свой счёт записал Брэндон Саад, а ассистировали ему Райан О’Райлли и Дэвид Перрон.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».
Для 29-летнего американца Саада эта заброшенная шайба стала 5-й в текущем сезоне при одной результативной передаче в 12 матчах. Всего на его счету в НХЛ 377 (189+188) набранных очков в 644 встречах.
- 19 ноября 2021
-
04:56
-
04:44
-
03:52
-
03:43
-
03:30
-
03:12
-
02:59
-
02:47
-
02:38
-
02:14
-
00:00
- 18 ноября 2021
-
23:57
-
23:33
-
23:19
-
23:12
-
23:03
-
23:00
-
22:41
-
22:34
-
22:20
-
22:06
-
21:54
-
21:45
-
21:20
-
21:03
-
20:42
-
20:25
-
19:59
-
19:37
-
19:18
-
19:00
-
18:46
-
18:40
-
18:35
-
18:13