Джек Кэмпбелл повторил достижение голкипера «Каролины» 16-летней давности
Поделиться
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.
Однимм из главных героев матча стал голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл, отразивший 27 бросков. Для американского голкипера матч стал 20-м домашним за карьеру в форме «кленовых листьев», и на этом временном отрезке он оформил 17 побед. Данный результат является лучшим за последние 16 лет в истории НХЛ. В сезоне-2005/2006 подобную серию выдал защишавший ворота «Каролины Харрикейнз» швейцарский голкипер Мартин Гербер, впоследствии игравший в России за подмосковный «Атлант».
Комментарии
- 19 ноября 2021
-
06:42
-
06:40
-
06:39
-
06:30
-
06:25
-
06:20
-
06:08
-
06:02
-
06:02
-
05:54
-
05:50
-
05:30
-
05:26
-
04:56
-
04:44
-
03:52
-
03:43
-
03:30
-
03:12
-
02:59
-
02:47
-
02:38
-
02:14
-
00:00
- 18 ноября 2021
-
23:57
-
23:33
-
23:19
-
23:12
-
23:03
-
23:00
-
22:41
-
22:34
-
22:20
-
22:06
-
21:54
Партнерский контент