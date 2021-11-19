Джек Кэмпбелл повторил достижение голкипера «Каролины» 16-летней давности

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Однимм из главных героев матча стал голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл, отразивший 27 бросков. Для американского голкипера матч стал 20-м домашним за карьеру в форме «кленовых листьев», и на этом временном отрезке он оформил 17 побед. Данный результат является лучшим за последние 16 лет в истории НХЛ. В сезоне-2005/2006 подобную серию выдал защишавший ворота «Каролины Харрикейнз» швейцарский голкипер Мартин Гербер, впоследствии игравший в России за подмосковный «Атлант».