Тафгай «Эдмонтона» Кассиан провёл яркий бой с защитником «Виннипега»
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Виннипег Джетс».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче – 0:0. На данный момент одним из самых ярких эпизодов встречи стала драка между тафгаем «Эдмонтона» Заком Кассианом и защитником «Виннипега» Логаном Стэнли.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
На данный момент «Эдмонтон» занимает третье место в Западной конференции. «Виннипег», в свою очередь, находится на пятом месте.
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