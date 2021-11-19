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Тафгай «Эдмонтона» Кассиан провёл яркий бой с защитником «Виннипега»

Тафгай «Эдмонтона» Кассиан провёл яркий бой с защитником «Виннипега»
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В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Виннипег Джетс».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт в матче – 0:0. На данный момент одним из самых ярких эпизодов встречи стала драка между тафгаем «Эдмонтона» Заком Кассианом и защитником «Виннипега» Логаном Стэнли.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

На данный момент «Эдмонтон» занимает третье место в Западной конференции. «Виннипег», в свою очередь, находится на пятом месте.

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