Победный буллит Егора Чинахова принёс победу «Коламбусу» в матче с «Аризоной»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хала Ривер-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 3:2 – по буллитам).

В составе «Аризоны» отличились Райан Дзингел, Фил Кессел, Лоусон Круз и Джейкоб Чикран. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

За «Коламбус» забивали Бун Дженнер (трижды) и Джастин Дэнфорт. Нападающий Егор Чинахов реализовал победный буллит. Защитник Владислав Гавриков записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Аризона» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» сыграет с «Вегас Голден Найтс». Обе встречи состоятся 21 ноября.

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерез» обыграл «Виннипег Джетс».