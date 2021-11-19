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Победный буллит Егора Чинахова принёс победу «Коламбусу» в матче с «Аризоной»

Победный буллит Егора Чинахова принёс победу «Коламбусу» в матче с «Аризоной»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Коламбус Блю Джекетс». Встреча состоялась в Глендейле на стадионе «Хала Ривер-Арена» и завершилась победой гостей в серии буллитов (4:4, 3:2 – по буллитам).

В составе «Аризоны» отличились Райан Дзингел, Фил Кессел, Лоусон Круз и Джейкоб Чикран. Российский защитник Илья Любушкин отметился результативной передачей.

За «Коламбус» забивали Бун Дженнер (трижды) и Джастин Дэнфорт. Нападающий Егор Чинахов реализовал победный буллит. Защитник Владислав Гавриков записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Аризона» встретится с «Детройт Ред Уингз», а «Коламбус» сыграет с «Вегас Голден Найтс». Обе встречи состоятся 21 ноября.

В параллельном матче «Эдмонтон Ойлерез» обыграл «Виннипег Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 5
Б
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Дзингел (Гальченюк, Капобьянко) – 05:59' (5x5)   1:1 Дженнер (Ворачек, Веренски) – 16:35' (5x4)   2:1 Кессел – 36:29' (5x5)   2:2 Дженнер (Бьёркстранд, Бин) – 36:52' (5x5)   2:3 Дэнфорт (Гавриков, Рослович) – 37:34' (5x5)   3:3 Круз (Бойд, Чикран) – 39:17' (5x5)   3:4 Дженнер (Веренски, Ворачек) – 53:37' (5x4)   4:4 Чикран (Келлер, Любушкин) – 54:18' (5x5)   4:5 Чинахов – 65:00' (ПБ)
НХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
2 : 1
Б
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 Элерс (Шайфли, Коннор) – 53:57' (5x5)   1:1 Макдэвид (Сеси, Кит) – 54:25' (5x5)   2:1 Макдэвид – 65:00' (ПБ)
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