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Журналист — о звене с Капризовым: не знаю, что это такое, но «Уайлд» нужно сохранить его

Журналист — о звене с Капризовым: не знаю, что это такое, но «Уайлд» нужно сохранить его
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Журналист Дэйн Митцутани поделился мнением об игре «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Даллас Старз» (7:2).

«Я не знаю, что это такое. Понятия не имею, почему это работает. Но тренеру „Миннесоты“ Дину Эвасону абсолютно точно необходимо сохранить звено Капризов-Раск-Цуккарелло на ближайшее будущее», — написал Митцутани в «Твиттере».

Кирилл Капризов, Виктор Раск и Матс Цуккарелло провели вместе на льду всего семь смен и четыре минуты, забросив при этом три шайбы в данном сочетании. Всего у 24-летнего российского форварда 4 (1+3) очка, Раск и Цуккарелло набрали по 3 (1+2) результативных балла.

Напомним, Капризов начинал матч в третьем звене вместе с Раском и Фредриком Годро.

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