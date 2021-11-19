«Салават Юлаев» подтвердил обмен Лисовца на защитника «Витязя» Антипина

«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил об обмене из «Витязя» защитника Виктора Антипина на Евгения Лисовца.
Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящей сделке.
«Виктор Антипин по манере и стилю игры должен хорошо вписаться в систему нашей команды. Кроме того, у него большой опыт: Виктор завоевал два Кубка Гагарина, играл в НХЛ», — сообщил спортивный директор «Салавата Юлаева" Василий Чижов.
В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Антипин сыграл в 28 встречах, отдав в них три голевые передачи при показателе полезности «-10». Лисовец принял участие в 18 матчах в регулярном сезоне за «Салават Юлаев», забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при общей полезности «+7».
Уфимский клуб занимает в настоящий момент третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 30 матчей набрав 42 очка. «Витязь» — на 12-й строчке Западной конференции, имея в своём активе 22 балла после 29 сыгранных матчей.
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