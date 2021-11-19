Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» подтвердил обмен Лисовца на защитника «Витязя» Антипина

«Салават Юлаев» подтвердил обмен Лисовца на защитника «Витязя» Антипина
Комментарии

«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил об обмене из «Витязя» защитника Виктора Антипина на Евгения Лисовца.

Ранее «Чемпионат» первым сообщил о предстоящей сделке.

«Виктор Антипин по манере и стилю игры должен хорошо вписаться в систему нашей команды. Кроме того, у него большой опыт: Виктор завоевал два Кубка Гагарина, играл в НХЛ», — сообщил спортивный директор «Салавата Юлаева" Василий Чижов.

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Антипин сыграл в 28 встречах, отдав в них три голевые передачи при показателе полезности «-10». Лисовец принял участие в 18 матчах в регулярном сезоне за «Салават Юлаев», забросив одну шайбу и отдав одну голевую передачу при общей полезности «+7».

Уфимский клуб занимает в настоящий момент третье место в турнирной таблице Восточной конференции, после 30 матчей набрав 42 очка. «Витязь» — на 12-й строчке Западной конференции, имея в своём активе 22 балла после 29 сыгранных матчей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021