Сушинский назвал главных фаворитов Кубка Гагарина в текущем сезоне

Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский назвал своих фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина в сезоне-2021/2022.
«На мой взгляд, выделяются несколько команд. Это не только СКА, но и «Йокерит», и «Металлург». Они хорошо себя показывают в этом сезоне. Можно ожидать, что будут в числе заметных команд в розыгрыше Кубка Гагарина, в том числе и претендентами на трофей. Сможет ли в этой компании оказаться «Локомотив»? Посмотрим. Нельзя сбрасывать со счетов многие команды. У «Локомотива» в составе немало молодых игроков, хотя есть и опытные хоккеисты. Но тот же СКА взял Никиту Гусева, Лео Комарова. Считаю, что для петербургского клуба это усиление. «Локомотиву» надо время, чтобы выстроить игру», – приводит слова Сушинского BetOn mobile.
- 19 ноября 2021
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