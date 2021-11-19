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«Трактор» минимально уступил «Нефтехимику» и прервал 5-матчевую победную серию

«Трактор» минимально уступил «Нефтехимику» и прервал 5-матчевую победную серию
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«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором». Встреча, проходившая в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», завершилась со счётом 1:0 в пользу нижнекамцев.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Бикмуллин (Шафигуллин, Клок) – 51:46' (5x5)

Единственную шайбу в матче забросил Рафаэль Бикмуллин в равных составах. Он сделал это на 52-й минуте встречи. Ему ассистировали Булат Шафигуллин и Лукаш Клок.

Отметим, что «Трактор» прервал свою пятиматчевую победную серию.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с ярославским «Локомотивом», матч состоится 21 ноября в Нижнекамске. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В этот же день «Трактор» завершит свою домашнюю серию игрой с «Адмиралом». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
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