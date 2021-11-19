«Трактор» минимально уступил «Нефтехимику» и прервал 5-матчевую победную серию

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором». Встреча, проходившая в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», завершилась со счётом 1:0 в пользу нижнекамцев.

Единственную шайбу в матче забросил Рафаэль Бикмуллин в равных составах. Он сделал это на 52-й минуте встречи. Ему ассистировали Булат Шафигуллин и Лукаш Клок.

Отметим, что «Трактор» прервал свою пятиматчевую победную серию.

В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с ярославским «Локомотивом», матч состоится 21 ноября в Нижнекамске. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

В этот же день «Трактор» завершит свою домашнюю серию игрой с «Адмиралом». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.