«Трактор» минимально уступил «Нефтехимику» и прервал 5-матчевую победную серию

«Нефтехимик» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором». Встреча, проходившая в Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», завершилась со счётом 1:0 в пользу нижнекамцев.
Единственную шайбу в матче забросил Рафаэль Бикмуллин в равных составах. Он сделал это на 52-й минуте встречи. Ему ассистировали Булат Шафигуллин и Лукаш Клок.
Отметим, что «Трактор» прервал свою пятиматчевую победную серию.
В следующем матче «Нефтехимик» сыграет с ярославским «Локомотивом», матч состоится 21 ноября в Нижнекамске. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.
В этот же день «Трактор» завершит свою домашнюю серию игрой с «Адмиралом». Начало матча — в 15:00 по московскому времени.
- 19 ноября 2021
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