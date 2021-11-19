Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Автомобилист» крупно обыграл «Амур» в Екатеринбурге

«Автомобилист» крупно обыграл «Амур» в Екатеринбурге
Комментарии

«Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча, проходившая в Екатеринбурге на стадионе «Уралец», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев льда.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 ноября 2021, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 0
Амур
Хабаровск
1:0 Макеев (Белоусов) – 00:53' (5x5)   2:0 Макеев (Гуркин) – 10:46' (5x5)   3:0 Хрипунов (Бочаров, Спунер) – 34:39' (5x5)   4:0 Принс (Шумаков, Гуркин) – 42:46' (5x4)

Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл Алексей Макеев с передачи Георгия Белоусова. На 11-й минуте Макеев оформил дубль. Ему ассистировал Ефим Гуркин. Третью шайбу «Автомобилиста» забросил Степан Хрипунов на 35-й минуте матча. Результативные передачи — на счету Станислава Бочарова и Райана Спунера. Последнюю шайбу в игре забросил Шейн Принс в большинстве на 43-й минуте. Баллы за результативность за участие в этом голе получили также Сергей Шумаков и Ефим Гуркин.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет с магнитогорским «Металлургом», игра состоится 21 ноября в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

22 ноября «Амур» примет в Хабаровске «Авангард». Начало встречи — в 12:00 по московскому времени.

Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021