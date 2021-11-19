«Автомобилист» крупно обыграл «Амур» в Екатеринбурге

«Автомобилист» одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром». Встреча, проходившая в Екатеринбурге на стадионе «Уралец», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев льда.
Уже на 1-й минуте встречи счёт открыл Алексей Макеев с передачи Георгия Белоусова. На 11-й минуте Макеев оформил дубль. Ему ассистировал Ефим Гуркин. Третью шайбу «Автомобилиста» забросил Степан Хрипунов на 35-й минуте матча. Результативные передачи — на счету Станислава Бочарова и Райана Спунера. Последнюю шайбу в игре забросил Шейн Принс в большинстве на 43-й минуте. Баллы за результативность за участие в этом голе получили также Сергей Шумаков и Ефим Гуркин.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет с магнитогорским «Металлургом», игра состоится 21 ноября в Екатеринбурге. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
22 ноября «Амур» примет в Хабаровске «Авангард». Начало встречи — в 12:00 по московскому времени.
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