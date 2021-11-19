Сушинский: для Антипина переход в «Салават» — плюс. Хотя он неплохо смотрелся и в «Витязе»

Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский оценил переход защитника Виктора Антипина в «Салават Юлаев».
«Кто сказал, что Антипин не в лучшей форме? Может, он добавил, взялся за голову. Играть же он умеет, да и не такой старый. Никто же не разбирается, почему был спад у человека. Может, ему надо было как-то помочь? Найти своего тренера? Сейчас он своего тренера найдёт, и это снова будет Антипин. Для него это плюс, потому что он снова попадает в топ-команду, а не остаётся в «Витязе». Хотя он и здесь неплохо смотрится в этом году. Если «Салават» взял Антипина, значит, у клуба есть на него планы. Об этом лучше спросить у руководства клуба – у тех, кто эти планы составляет. Тогда это будет правдивое мнение», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.
- 19 ноября 2021
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